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Великолучанин убил престарелую мать, потому что устал ухаживать за ней

20.03.2017 09:14 ПЛН, Псков

Житель Великих Лук убил престарелую мать, потому что устал ухаживать за женщиной, сообщается в сообщается в Instagram регионального следственного управления СКР, погибшая уже не могла сама себя обслуживать. За ней требовался уход, это и взбесило сына.

По данным следствия, он до смерти избил мать. Следователям он сообщил, что устал ухаживать за больной.

Все случилось в ее квартире в г.Великие Луки 15 марта. Известно, она не могла вставать с постели. В какой-то момент ее 29-летний сын накинулся на нее с кулаками. Нанес беззащитной матери удары руками в область шеи и туловища, после чего спокойно стал проводить дальнейшее время за игровой приставкой, пока пожилая женщина умирала.

Известно, что он ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери.

Источник: Псковская Лента Новостей



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