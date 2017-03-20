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В Пскове человек погиб на пожаре в гараже

20.03.2017 09:32 ПЛН, Псков

Пожар произошел 18 марта в Пскове на пер. Машинистов в гаражном кооперативе №36. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в гараже выгорело помещение 1 на 2 метра.

На месте происшествия обнаружен погибший. Личность устанавливается.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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