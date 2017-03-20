В Пскове человек погиб на пожаре в гараже

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Пожар произошел 18 марта в Пскове на пер. Машинистов в гаражном кооперативе №36. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в гараже выгорело помещение 1 на 2 метра.
На месте происшествия обнаружен погибший. Личность устанавливается.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.
Источник: Псковская Лента Новостей