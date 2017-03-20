Незнакомец, представившись сотрудником банка, обманул пожилую великолучанку

В Великих Луках злоумышленник ввел в заблуждение пожилую женщину, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 67-летней горожанке по телефону позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Обманным путем под предлогом выплаты пенсионерке некоей компенсации он сумел установить реквизиты ее банковской карты, а затем снял с нее более ста тысяч рублей.

По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей