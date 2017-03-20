Незнакомец, представившись сотрудником банка, обманул пожилую великолучанку

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
В Великих Луках злоумышленник ввел в заблуждение пожилую женщину, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 67-летней горожанке по телефону позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Обманным путем под предлогом выплаты пенсионерке некоей компенсации он сумел установить реквизиты ее банковской карты, а затем снял с нее более ста тысяч рублей.
По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.
Источник: Псковская Лента Новостей