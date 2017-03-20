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Незнакомец, представившись сотрудником банка, обманул пожилую великолучанку

20.03.2017 12:53 ПЛН, Псков

В Великих Луках  злоумышленник  ввел в заблуждение пожилую женщину, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 67-летней горожанке по телефону позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Обманным путем под предлогом выплаты пенсионерке некоей компенсации он сумел установить реквизиты ее банковской карты, а затем снял с нее более ста тысяч  рублей. 

По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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