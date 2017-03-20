В Порхове будут судить мужчину, присвоившего деньги с банковской карты собутыльника

Прокуратурой Порховского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинение значительного ущерба).

В ходе следствия установлено, что 3 декабря 2016 житель города Порхова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя корыстный умысел, получил от своего знакомого банковскую карту банка, с находящимися на ней денежными средствами в сумме 69592 рублей 29 копеек с известным ему пин-кодом, для приобретения спиртного, которые в последующем обналичил в различных терминалах г. Пскова, г. Порхова и г. Дно в своих целях.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 160 ч. 2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Псковская Лента Новостей