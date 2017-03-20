Руководитель великолукского «Тривела» осуждена за нарушение налогового законодательства

Прокурором города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «ВФТП «Тривел», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сбором.

В судебном заседании установлено, что ООО «ВФТП «Тривел» через счета третьих лиц осуществило платежи 5 очереди, в то время как часть указанной суммы было обязано направить на погашение имеющейся недоимки по налогам и сборам (платежи 3 очереди).

При этом в период с 18 сентября 2015 года по 31 марта 2016 года ООО «ВФТП «Тривел» имело фактическую возможность произвести уплату платежей по налогам в бюджеты различных уровней и погасить образовавшуюся недоимку при соблюдении порядка очередности платежей и при направлении денежных средств за оказанные услуги на собственные расчетные счета, а не на счета третьих лиц, в сумме 2 830 465,20 руб., то есть у руководителя ООО «ВФТП «Тривел» имелась реальная возможность частично погасить недоимку по налогам и сборам на указанную сумму.

Приговором Великолукского городского суда руководитель признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Вынесено постановление возместить причиненный ущерб за счет имущества, на которое наложен арест, а именно 2 земельных участков и строения, принадлежащих осужденной.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Псковская Лента Новостей