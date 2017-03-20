Руководитель великолукского «Тривела» осуждена за нарушение налогового законодательства

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Прокурором города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «ВФТП «Тривел», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сбором.
В судебном заседании установлено, что ООО «ВФТП «Тривел» через счета третьих лиц осуществило платежи 5 очереди, в то время как часть указанной суммы было обязано направить на погашение имеющейся недоимки по налогам и сборам (платежи 3 очереди).
При этом в период с 18 сентября 2015 года по 31 марта 2016 года ООО «ВФТП «Тривел» имело фактическую возможность произвести уплату платежей по налогам в бюджеты различных уровней и погасить образовавшуюся недоимку при соблюдении порядка очередности платежей и при направлении денежных средств за оказанные услуги на собственные расчетные счета, а не на счета третьих лиц, в сумме 2 830 465,20 руб., то есть у руководителя ООО «ВФТП «Тривел» имелась реальная возможность частично погасить недоимку по налогам и сборам на указанную сумму.
Приговором Великолукского городского суда руководитель признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.
Вынесено постановление возместить причиненный ущерб за счет имущества, на которое наложен арест, а именно 2 земельных участков и строения, принадлежащих осужденной.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: Псковская Лента Новостей