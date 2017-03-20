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Безработный великолучанин у магазина отобрал мобильник у 80-летнего пенсионера

20.03.2017 15:52 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержан  мужчина, подозреваемый в грабеже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках 12 марта около 16 часов возле магазина по улице Запрудной 45-летний безработный, судимый гражданин открыто похитил мобильный телефон у пенсионера, 1936 года рождения, после чего скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан. Похищенное изъято. Ведется следствие.

Источник: Псковская Лента Новостей



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