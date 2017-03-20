Безработный великолучанин у магазина отобрал мобильник у 80-летнего пенсионера

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержан мужчина, подозреваемый в грабеже.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках 12 марта около 16 часов возле магазина по улице Запрудной 45-летний безработный, судимый гражданин открыто похитил мобильный телефон у пенсионера, 1936 года рождения, после чего скрылся.
Было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан. Похищенное изъято. Ведется следствие.
Источник: Псковская Лента Новостей