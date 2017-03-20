Грабитель из Великих Лук может получить год лишения свободы за уклонение от отбывания наказания

Прокурор города Великие Луки утвердил обвинительное заключение по обвинению великолучанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ (злостное уклонение от отбывания наказания лицом, осуждённым к ограничению свободы), а также в совершении ряда краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Приговором Великолукского городского суда от 25 августа 2015 года мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 3 месяца.

Будучи осужденным к ограничению свободы, мужчина, заранее зная о своей обязанности отбыть наказание, умышленно, в период с 23.02.2016 до 08.08.2016 включительно, систематически, злостно уклонялся от отбывания ограничения свободы.

Он не прибыл в течение трех рабочих дней в уголовно-исполнительную инспекцию в соответствии с выданным ему ИК-2 УФСИН России по Псковской области предписанием от 12 февраля 2016 года. После он допустил нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение одного года после применения к нему взыскания в виде официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений.

Санкция части 1 статьи 314 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей