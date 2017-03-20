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Прокуратура обязала Пушкиногорскую межрайонную больницу вести учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

20.03.2017 20:14 ПЛН, Псков

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности ГБУЗ Псковской области «Пушкиногорская межрайонная больница». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» администрацией учреждения здравоохранения в течение 2016-2017 годов не принимались меры по информированию субъектов профилактики о фактах нарушения со стороны родителей  прав несовершеннолетних на охрану здоровья и жизни.

Помимо этого, больницей не осуществляется надлежащий учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в паспортах врачебного участка (педиатрического) сведения о таких несовершеннолетних отражены не в полном объеме. Отсутствие данных сведений не позволяет проводить с данными детьми профилактическую работу.

В этой связи прокуратурой района в адрес главного врача ГБУЗ Псковской области «Пушкиногорская межрайонная больница» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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