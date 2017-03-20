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Прокуратура обязала Пушкиногорскую межрайонную больницу вести учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности ГБУЗ Псковской области «Пушкиногорская межрайонная больница». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» администрацией учреждения здравоохранения в течение 2016-2017 годов не принимались меры по информированию субъектов профилактики о фактах нарушения со стороны родителей прав несовершеннолетних на охрану здоровья и жизни.
Помимо этого, больницей не осуществляется надлежащий учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в паспортах врачебного участка (педиатрического) сведения о таких несовершеннолетних отражены не в полном объеме. Отсутствие данных сведений не позволяет проводить с данными детьми профилактическую работу.
В этой связи прокуратурой района в адрес главного врача ГБУЗ Псковской области «Пушкиногорская межрайонная больница» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.
Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.
Источник: Псковская Лента Новостей