Великолукский магазин призывает воровок, которые попали на камеры, «явиться с повинной». ФОТО

Великолукский магазин косметики, расположенный в ТЦ «Апельсин», призывает воровок, которые попали на камеры видеонаблюдения, «явиться с повинной».

«В городе работают профессиональные воровки! Вчера их целью были магазины в ТЦ "Апельсин". В ближайшее время, если не случится "явка с повинной", мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы», - сообщили Псковской Ленте Новотсей в торговой точке.

В магазине имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как 19 марта в 14.34 две женщины совершают преступление.

«Приметы: две женщины с большими черными (приспособленными к рамкам "антивор") сумками и пакетами. В пальто, головных уборах с козырьками и шарфами. Работают быстро, четко, слаженно! За две минуты 8 единиц продукции! Товар берут подороже и вовсе не "мелкий"», - рассказали в магазине.

Всех, у кого имеется любая информация о данных женщинах, просят сообщить по телефонам: +7(911) 371-19-15/ +7(931) 903-13-12. Гарантируется вознаграждение и полная конфиденциальность.

Источник: Псковская Лента Новостей