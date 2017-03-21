|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Великолукский магазин косметики, расположенный в ТЦ «Апельсин», призывает воровок, которые попали на камеры видеонаблюдения, «явиться с повинной».
«В городе работают профессиональные воровки! Вчера их целью были магазины в ТЦ "Апельсин". В ближайшее время, если не случится "явка с повинной", мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы», - сообщили Псковской Ленте Новотсей в торговой точке.
В магазине имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как 19 марта в 14.34 две женщины совершают преступление.
«Приметы: две женщины с большими черными (приспособленными к рамкам "антивор") сумками и пакетами. В пальто, головных уборах с козырьками и шарфами. Работают быстро, четко, слаженно! За две минуты 8 единиц продукции! Товар берут подороже и вовсе не "мелкий"», - рассказали в магазине.
Всех, у кого имеется любая информация о данных женщинах, просят сообщить по телефонам: +7(911) 371-19-15/ +7(931) 903-13-12. Гарантируется вознаграждение и полная конфиденциальность.
Источник: Псковская Лента Новостей