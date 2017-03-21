Водителя «маршрутки» ограбили в Великих Луках

20 марта в правоохранительные органы Великих Лук поступила информация о грабеже. ЧП произошло на остановке на ул. Гастелло. По информации ОМВД России по городу Великие Луки, у водителя маршрутного такси из салона открыто украли 100 рублей.

В грабеже подозревается пассажир - молодой человек 1991 года рождения. Он был задержан по «горячим» следам. Похищенное изъято.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей