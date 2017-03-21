Водителя «маршрутки» ограбили в Великих Луках

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
20 марта в правоохранительные органы Великих Лук поступила информация о грабеже. ЧП произошло на остановке на ул. Гастелло. По информации ОМВД России по городу Великие Луки, у водителя маршрутного такси из салона открыто украли 100 рублей.
В грабеже подозревается пассажир - молодой человек 1991 года рождения. Он был задержан по «горячим» следам. Похищенное изъято.
По данному факту проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей