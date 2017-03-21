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Первый пал травы зафиксирован в Псковской области

21.03.2017 09:31 ПЛН, Псков

Первый в этом году пал травы зафиксирован в Псковской области 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, пал травы произошел в Великолукском районе на площади 0,2 га. Подробности уточняются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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