В опочецкой деревне Шлепетня сгорели жилой дом и баня

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Пожар произошел в деревне Шлепетня Опочецкого района ночью 21 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорели жилой дом и баня.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. Пострадавших нет.
Источник: Псковская Лента Новостей