Сотрудница банка в Плюсском районе украла у клиентов почти 900 тысяч рублей

Прокурор Плюсского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств старшим менеджером по обслуживанию отделения одного из коммерческих банков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, установлено, что в период времени с 14 сентября 2016 года по 23 января 2017 года сотрудница отделения коммерческого банка в пгт. Заплюсье Плюсского района провела с расчетных счетов вкладчиков без их ведома незаконные операции по перечислению и выдаче их вкладов на общую сумму более 840 тыс. рублей.

Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Санкция ч.3 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей