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Полиция разыскивает «гадалку», укравшую у великолукской пенсионерки почти 0,5 млн рублей

21.03.2017 12:01 ПЛН, Псков

Установлены приметы подозреваемой в краже крупной суммы денег у 85-летней  жительницы Великих Лук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на вид ей 45-50 лет,  рост 160-170 сантиметров, полного телосложения. На ней были удлиненная коричневая куртка  и длинная коричневая юбка, на голове - платок. Составлен фоторобот злоумышленницы.

Всех, кто располагает информацией об этой гражданке, просят оказать содействие полиции  и обратиться по телефонам в Великих Луках: 8(811-53) 5-27-94, 5-01-48 или 02.

Напомним, в Великих Луках  полицией возбуждено уголовное дело по факту кражи крупной денежной суммы. По версии следствия, 20 марта в Великих Луках на улице с 85-летней  местной жительницей познакомилась неизвестная гражданка. Она сумела войти к ней в доверие, просила дать  попить воды. Они зашли в квартиру пенсионерки по  Локомотивному проезду.

Здесь гостья предложила  хозяйке погадать. И для этого ей потребовались деньги. Затем «гадалка» совершила из помещения кражу 470 тысяч рублей и скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время  сотрудники  ОМВД России по г.Великие Луки  выясняют все обстоятельства произошедшего.

В этой связи полиция призывает жителей региона  проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с незнакомцами. В случае  возникновения подобных ситуаций незамедлительно  обращайтесь в  органы  внутренних  дел.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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