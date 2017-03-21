Полиция разыскивает «гадалку», укравшую у великолукской пенсионерки почти 0,5 млн рублей

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Пенсионер из Пушкиногорского района решил открыть банковский вклад под выгодный процент, но лишился 390 тысяч рублей 3
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Установлены приметы подозреваемой в краже крупной суммы денег у 85-летней жительницы Великих Лук.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на вид ей 45-50 лет, рост 160-170 сантиметров, полного телосложения. На ней были удлиненная коричневая куртка и длинная коричневая юбка, на голове - платок. Составлен фоторобот злоумышленницы.
Всех, кто располагает информацией об этой гражданке, просят оказать содействие полиции и обратиться по телефонам в Великих Луках: 8(811-53) 5-27-94, 5-01-48 или 02.
Напомним, в Великих Луках полицией возбуждено уголовное дело по факту кражи крупной денежной суммы. По версии следствия, 20 марта в Великих Луках на улице с 85-летней местной жительницей познакомилась неизвестная гражданка. Она сумела войти к ней в доверие, просила дать попить воды. Они зашли в квартиру пенсионерки по Локомотивному проезду.
Здесь гостья предложила хозяйке погадать. И для этого ей потребовались деньги. Затем «гадалка» совершила из помещения кражу 470 тысяч рублей и скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время сотрудники ОМВД России по г.Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего.
В этой связи полиция призывает жителей региона проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с незнакомцами. В случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.
Источник: Псковская Лента Новостей