Сегодня: Вторник, 21 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой Сергей Стиллавин меняет профессию Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» День национальной гвардии Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сотрудница банка в Плюсском районе украла у клиентов почти 900 тысяч рублей

Сотрудница банка в Плюсском районе украла у клиентов почти 900 тысяч рублей

Прокурор Плюсского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств старшим менеджером по обслуживанию отделения одного из коммерческих...6



Пенсионер из Пушкиногорского района решил открыть банковский вклад под выгодный процент, но лишился 390 тысяч рублей

21.03.2017 12:50 ПЛН, Псков

В Пушкиногорском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестный обманным путем завладел деньгами местного жителя.
 
По версии следствия, 82-летнему жителю Пушкиногорского района позвонил неизвестный и предложил ему открыть банковский вклад под очень выгодный высокий процент.
 
Пожилой человек поддался на уловки незнакомца и за четыре операции перевел на указанные счета в общей сложности 390 тысяч рублей. Но затем понял, что попал на удочку мошенников и обратился за содействием в полицию.
 
По данному факту в отделении МВД России по Пушкиногорскому району проводится расследование.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31