Пенсионер из Пушкиногорского района решил открыть банковский вклад под выгодный процент, но лишился 390 тысяч рублей

В Пушкиногорском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестный обманным путем завладел деньгами местного жителя.

По версии следствия, 82-летнему жителю Пушкиногорского района позвонил неизвестный и предложил ему открыть банковский вклад под очень выгодный высокий процент.

Пожилой человек поддался на уловки незнакомца и за четыре операции перевел на указанные счета в общей сложности 390 тысяч рублей. Но затем понял, что попал на удочку мошенников и обратился за содействием в полицию.

По данному факту в отделении МВД России по Пушкиногорскому району проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей