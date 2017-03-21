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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо 21 марта у дома 41 на улице Зверева в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мужчине, которому на вид около 50 лет, делают прямой массаж сердца.
На месте работает сотрудник полиции, он опрашивает свидетелей. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Источник: Псковская Лента Новостей