Сегодня: Вторник, 21 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Участки на берегу реки Великой Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Псков-ЭКСПО День национальной гвардии Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сотрудница банка в Плюсском районе украла у клиентов почти 900 тысяч рублей

Сотрудница банка в Плюсском районе украла у клиентов почти 900 тысяч рублей

Прокурор Плюсского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств старшим менеджером по обслуживанию отделения одного из коммерческих...7



Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках

21.03.2017 16:36 ПЛН, Псков

Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо 21 марта у дома 41 на улице Зверева в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мужчине, которому на вид около 50 лет, делают прямой массаж сердца.

На месте работает сотрудник полиции, он опрашивает свидетелей. Выясняются обстоятельства произошедшего.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31