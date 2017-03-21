Девять рыбаков оказались отрезаны от берега на Чудском озере в Гдовском районе

Группа рыбаков оказалась отрезана от берега трещиной на льду Чудского озера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о случившемся на пост дежурного поступило сегодня, 21 марта, в 13.30.

На льду Чудского озера, в районе населенного пункта Луневщина Гдовского района, в 20 метрах от берега образовалась трещина шириной 3 метра. За трещиной находились рыбаки, которые самостоятельно не могли добраться до берега.

На место была направлена группа спасателей поисково-спасательного отряда города Гдова на катере на воздушной подушке. Также информация была доведена до сотрудников администрации района и полиции для привлечения граждан к административной ответственности за нарушения запрета выхода на лед.

По прибытию на место спасатели обнаружили, что за трещиной находятся девять рыбаков. Местные жители при помощи резиновой лодки организовали их переправу на берег. К этой работе подключились спасатели. К 14.30 все рыбаки были переправлены на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

Удалось установить личности четырех граждан. Все они оказались жителями Ленинградской области. Составлены протоколы об административном правонарушении.

Источник: Псковская Лента Новостей