Мужчину в резиновой лодке зажало во льдах Великой в районе солдатского пляжа

Мужчину в резиновой лодке зажало во льдах реки Великой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, соответствующая информация поступила в ведомство 21 марта в 20.43.

Очевидец сообщил, что напротив дома 49 по ул. Советской Армии (Горводоканал) посреди реки застрял человек в резиновой лодке, самостоятельно добраться до берега он не мог. На место выехали специалисты поисково-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что мужчину зажало во льдах реки на другой стороне - в 50-60 метрах от солдатского пляжа на ул. Яна Райниса.

Пострадавший был доставлен на берег в 21.41. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Источник: Псковская Лента Новостей