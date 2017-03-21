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Мужчину в резиновой лодке зажало во льдах Великой в районе солдатского пляжа

22.03.2017 09:04 ПЛН, Псков

Мужчину в резиновой лодке зажало во льдах реки Великой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, соответствующая информация поступила в ведомство 21 марта в 20.43.

Очевидец сообщил, что напротив дома 49 по ул. Советской Армии (Горводоканал) посреди реки застрял человек в резиновой лодке, самостоятельно добраться до берега он не мог. На место выехали специалисты поисково-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что мужчину зажало во льдах реки на другой стороне - в 50-60 метрах от солдатского пляжа на ул. Яна Райниса.

Пострадавший был доставлен на берег в 21.41. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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