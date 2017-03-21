Мужчину в резиновой лодке зажало во льдах Великой в районе солдатского пляжа

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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках3
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
Мужчину в резиновой лодке зажало во льдах реки Великой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, соответствующая информация поступила в ведомство 21 марта в 20.43.
Очевидец сообщил, что напротив дома 49 по ул. Советской Армии (Горводоканал) посреди реки застрял человек в резиновой лодке, самостоятельно добраться до берега он не мог. На место выехали специалисты поисково-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что мужчину зажало во льдах реки на другой стороне - в 50-60 метрах от солдатского пляжа на ул. Яна Райниса.
Пострадавший был доставлен на берег в 21.41. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.
Источник: Псковская Лента Новостей