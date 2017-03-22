Маникюрный кабинет обокрали в Великих Луках

В ночь с 20 на 21 марта неизвестный, подобрав ключ к маникюрному кабинету, расположенному в доме на проспекте Ленина в г. Великие Луки, проник в помещение и обокрал его.

По информации ОМВД России по городу Великие Луки, вор унес из кабинета машинку для маникюра и деньги. Ущерб составил 12000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей