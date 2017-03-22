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Маникюрный кабинет обокрали в Великих Луках

22.03.2017 09:34 ПЛН, Псков

В ночь с 20 на 21 марта неизвестный, подобрав ключ к маникюрному кабинету, расположенному в доме на проспекте Ленина в г. Великие Луки, проник в помещение и обокрал его.

По информации ОМВД России по городу Великие Луки, вор унес из кабинета машинку для маникюра и деньги. Ущерб составил 12000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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