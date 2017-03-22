Великолучанку «обули» в Интернете

Мошенники обманули великолучанку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, 16 февраля девушка 1983 года рождения в социальной сети нашла объявление о продаже обуви.

Великолучанка решила купить предложенный товар. В этот же день она перевела на карту продавца предоплату в размере 4350 рублей, но до начала марта гражданка не получила свою покупку, а также денег.

Известно, что номер карты, на которую были переведены деньги, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей