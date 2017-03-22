Великолучанку «обули» в Интернете

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Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
Мошенники обманули великолучанку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, 16 февраля девушка 1983 года рождения в социальной сети нашла объявление о продаже обуви.
Великолучанка решила купить предложенный товар. В этот же день она перевела на карту продавца предоплату в размере 4350 рублей, но до начала марта гражданка не получила свою покупку, а также денег.
Известно, что номер карты, на которую были переведены деньги, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.
Источник: Псковская Лента Новостей