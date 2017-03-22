Усвятская пенсионерка лишилась сбережений, продавая дом

Пожилая жительница Усвятского района стала жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД города Великие Луки, 16 марта пенсионерка разместила в сети Интернет объявление о продаже своего дома в Усвятском районе.

21 марта с ней связалась жительница Самарской области, которая якобы решила купить дом. Девушка предложила перевести залог за дом, для этого ей нужны были данные карты пенсионерки. Наивная женщина сообщила потенциальной покупательнице номер своей карты, после чего с нее списали 56 000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей