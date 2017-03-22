Пенсионер скончался на улице Зверева в Великих Луках

Медики не смогли спасти мужчину, которому вчера стало плохо у дома 41 на улице Зверева в Великих Луках. Как сообщил Псковской Ленте Новостей информированный источник, пенсионер не пришел в чувство, и сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

Личность скончавшегося установлена, это местный житель 1954 года рождения. По предварительным данным, смерть гражданина ненасильственная.

Как сообщалось ранее, 21 марта у дома 41 на улице Зверева бригада «скорой помощи» пыталась реанимировать мужчину.

Источник: Псковская Лента Новостей