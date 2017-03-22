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На АЗС на трассе Москва - Балтия в Великолукском районе выявлена 5-тысячная фальшивка

22.03.2017 10:27 ПЛН, Псков

В Пскове, Великих Луках и Великолукском районе полицией изъяты банкноты с признаками подделки, сообщили Псковской  Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 21 марта в областном центре в одном из финансовых учреждений города обнаружена фальшивая тысячерублевая  купюра. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Великих Луках в магазине по улице Вокзальной  изъята  поддельная  пятитысячная  банкнота. А в Великолукском районе  на АЗС, расположенной  на дороге   Москва - Балтия, выявлена еще одна  фальшивая банкнота  достоинством пять тысяч  рублей.  Полицией проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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