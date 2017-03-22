Псковичка лишилась 97 тысяч рублей, покупая мебель через Интернет

Мошенники путем обмана ввели в заблуждение псковичек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре гражданка в ходе операции по купле-продаже мебели через сайт в сети лишилась 97 тысяч рублей. Другая псковичка в результате взлома злоумышленниками страницы в Интернете осталась без шести тысяч рублей.

А 21 марта в Пскове нечистые на руку лица, используя вредоносную программу, сумели снять с банковской карты горожанки около 30 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей