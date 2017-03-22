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Псковичка лишилась 97 тысяч рублей, покупая мебель через Интернет

22.03.2017 16:27 ПЛН, Псков

Мошенники путем обмана ввели в заблуждение псковичек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, в областном центре  гражданка в ходе операции по купле-продаже мебели  через сайт в сети  лишилась 97 тысяч рублей. Другая псковичка в результате взлома злоумышленниками  страницы в Интернете  осталась без шести тысяч рублей.

А 21 марта в Пскове нечистые на руку лица, используя вредоносную программу, сумели  снять с банковской карты горожанки около 30 тысяч рублей. По данным  фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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