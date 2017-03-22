Псковичка лишилась 97 тысяч рублей, покупая мебель через Интернет

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Политика
ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы
Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство1
Происшествия
Общество
На сегодняшний день ни одна ЕДДС в районах Псковской области не соответствует требованиям ГОСТа, которые вступят в силу летом
Александр Кузнецов принял участие в первом заседании рабочей группы президиума Госсовета по развитию пассажирских перевозок 3