Ночью в СРП «Простория» вызывали пожарных из-за задымления

В 01.26 23 марта спасателям поступило сообщение о задымлении второго этажа в здании спортивно-развлекательного парка «Простория» на Иркутском переулке, 2 в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, прибыв на место, пожарные установили, что на втором этаже присутствует запах дыма, но горения нет.

Выяснилось, что возгорание произошло в бытовом помещении в ангаре по Октябрьскому проспекту, 50, которое выгорело по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в бытовом помещении. Для ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 15 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей