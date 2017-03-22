Ночью в СРП «Простория» вызывали пожарных из-за задымления

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы1
Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство3
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
В 01.26 23 марта спасателям поступило сообщение о задымлении второго этажа в здании спортивно-развлекательного парка «Простория» на Иркутском переулке, 2 в Пскове.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, прибыв на место, пожарные установили, что на втором этаже присутствует запах дыма, но горения нет.
Выяснилось, что возгорание произошло в бытовом помещении в ангаре по Октябрьскому проспекту, 50, которое выгорело по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в бытовом помещении. Для ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 15 человек.
Источник: Псковская Лента Новостей