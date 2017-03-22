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Ночью в СРП «Простория» вызывали пожарных из-за задымления

23.03.2017 08:58 ПЛН, Псков

В 01.26 23 марта спасателям поступило сообщение о задымлении второго этажа в здании спортивно-развлекательного парка «Простория» на Иркутском переулке, 2 в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, прибыв на место, пожарные установили, что на втором этаже присутствует запах дыма, но горения нет.

Выяснилось, что возгорание произошло в бытовом помещении в ангаре по Октябрьскому проспекту, 50, которое выгорело по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в бытовом помещении.  Для ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 15 человек. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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