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Диван сгорел в квартире на улице Коммунальной в Пскове

23.03.2017 09:03 ПЛН, Псков

В 00.57 23 марта поступило сообщение о возгорании в квартире в дома 26 по улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара в однокомнатной квартире сгорели диван и постельные принадлежности. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры.  Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек.

В 14.55 22 марта поступило сообщение о задымлении в жилом доме № 40 по улице Юбийленой в Пскове.  Выяснилось, что в помещении подвала многоквартирного жилого дома огнем поврежден утеплитель на площади 0,5 кв. метра. Причина возгорания - нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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