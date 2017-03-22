Диван сгорел в квартире на улице Коммунальной в Пскове

В 00.57 23 марта поступило сообщение о возгорании в квартире в дома 26 по улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара в однокомнатной квартире сгорели диван и постельные принадлежности. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек.

В 14.55 22 марта поступило сообщение о задымлении в жилом доме № 40 по улице Юбийленой в Пскове. Выяснилось, что в помещении подвала многоквартирного жилого дома огнем поврежден утеплитель на площади 0,5 кв. метра. Причина возгорания - нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

Источник: Псковская Лента Новостей