Диван сгорел в квартире на улице Коммунальной в Пскове

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы1
Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство3
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
В 00.57 23 марта поступило сообщение о возгорании в квартире в дома 26 по улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара в однокомнатной квартире сгорели диван и постельные принадлежности. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек.
В 14.55 22 марта поступило сообщение о задымлении в жилом доме № 40 по улице Юбийленой в Пскове. Выяснилось, что в помещении подвала многоквартирного жилого дома огнем поврежден утеплитель на площади 0,5 кв. метра. Причина возгорания - нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.
Источник: Псковская Лента Новостей