Сегодня: Четверг, 23 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО День национальной гвардии Участки на берегу реки Великой Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сотрудница банка в Плюсском районе украла у клиентов почти 900 тысяч рублей

Сотрудница банка в Плюсском районе украла у клиентов почти 900 тысяч рублей

Прокурор Плюсского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств старшим менеджером по обслуживанию отделения одного из коммерческих...8



На Псковском озере пропал рыбак

23.03.2017 09:11 ПЛН, Псков

22 марта поисково-спасательный отряд Пскова искал пропавшего на Псковском озере рыбака. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 21 марта мужчина вышел на лед Псковского озера из деревни Зимний Борок Печорского района и с тех пор не выходил на связь.

Обнаружить мужчину пока не удалось.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31