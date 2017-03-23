Великолучанин отдал 20 тысяч рублей мошеннику, пообещавшему помощь в сдаче экзаменов на водительские права

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы1
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
Сотрудниками уголовного розыска задержан неработающий, ранее судимый великолучанин 1977 года рождения по подозрению в мошенничестве.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД города Великие Луки, 13 марта подозреваемый на вокзале в Великих Луках пообещал молодому человеку за 20 тысяч рублей оказать помощь в сдаче экзаменов для получения водительских прав в ГИБДД.
Деньги молодой человек отдал, однако подозреваемый его обманул и не выполнил обещанного.
По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Источник: Псковская Лента Новостей