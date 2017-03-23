Великолучанин отдал 20 тысяч рублей мошеннику, пообещавшему помощь в сдаче экзаменов на водительские права

Сотрудниками уголовного розыска задержан неработающий, ранее судимый великолучанин 1977 года рождения по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД города Великие Луки, 13 марта подозреваемый на вокзале в Великих Луках пообещал молодому человеку за 20 тысяч рублей оказать помощь в сдаче экзаменов для получения водительских прав в ГИБДД.

Деньги молодой человек отдал, однако подозреваемый его обманул и не выполнил обещанного.

По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей