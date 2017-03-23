Сегодня: Четверг, 23 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Участки на берегу реки Великой День национальной гвардии Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сотрудница банка в Плюсском районе украла у клиентов почти 900 тысяч рублей

Сотрудница банка в Плюсском районе украла у клиентов почти 900 тысяч рублей

Прокурор Плюсского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств старшим менеджером по обслуживанию отделения одного из коммерческих...8



Великолучанин отдал 20 тысяч рублей мошеннику, пообещавшему помощь в сдаче экзаменов на водительские права

23.03.2017 09:31 ПЛН, Псков

Сотрудниками уголовного розыска задержан неработающий, ранее судимый великолучанин 1977 года рождения по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД города Великие Луки, 13 марта подозреваемый на вокзале в Великих Луках пообещал молодому человеку за 20 тысяч рублей оказать помощь в сдаче экзаменов для получения водительских прав в ГИБДД.

Деньги молодой человек отдал, однако подозреваемый его обманул и не выполнил обещанного.

По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31