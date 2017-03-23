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13-летний мальчик подозревается в краже аккумулятора в Великих Луках

23.03.2017 09:40 ПЛН, Псков

Сотрудниками патрульно-постовой службы в Великих Луках по подозрению в совершении кражи задержан мальчик 2004 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД города Великие Луки, подросток подозревается в краже аккумулятора из автомашины ВАЗ-2114,  припаркованной на улице Ботвина, в период времени с 19 по 22 марта. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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