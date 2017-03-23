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Рабочий украл цветной металл с территории предприятия в Великих Луках

23.03.2017 10:34 ПЛН, Псков

В ночь  с 21 на 22 марта с территории организации на улице Щорса в Великих Луках рабочий украл цветной металл.  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД города Великие Луки, мужчина 1964 года рождения - житель Великих Лук, был задержан нарядом ППС.

По факту проводится проверка.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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