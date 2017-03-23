Великолукские подростки разбили линзы железнодорожного светофора

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы1
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
Великолукские подростки разбили 2 линзы входного светофора карликового типа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, сотрудниками линейного отдела МВД России на ст. Великие Луки составлены административные протоколы по ст. 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в отношении родителей несовершеннолетних.
Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что два брата 9 и 11 лет со своим 13-летним другом проводили свой досуг в опасной близости к железнодорожным путям и разбили 2 линзы входного светофора карликового типа.
Данное регулирующее устройство разрешает или запрещает поезду следовать с перегона на станцию.
Источник: Псковская Лента Новостей