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Великолукские подростки разбили линзы железнодорожного светофора

23.03.2017 10:37 ПЛН, Псков

Великолукские подростки разбили 2 линзы входного светофора карликового типа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, сотрудниками линейного отдела МВД России  на ст. Великие Луки составлены административные протоколы по ст. 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в отношении родителей  несовершеннолетних.

Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что два брата 9 и 11 лет  со своим 13-летним другом проводили свой досуг в опасной близости к железнодорожным путям и разбили 2 линзы входного светофора карликового типа.

Данное регулирующее устройство разрешает или запрещает поезду следовать с перегона на станцию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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