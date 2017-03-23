Великолукские подростки разбили линзы железнодорожного светофора

Великолукские подростки разбили 2 линзы входного светофора карликового типа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, сотрудниками линейного отдела МВД России на ст. Великие Луки составлены административные протоколы по ст. 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в отношении родителей несовершеннолетних.

Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что два брата 9 и 11 лет со своим 13-летним другом проводили свой досуг в опасной близости к железнодорожным путям и разбили 2 линзы входного светофора карликового типа.

Данное регулирующее устройство разрешает или запрещает поезду следовать с перегона на станцию.

Источник: Псковская Лента Новостей