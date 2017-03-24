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Пока великолучанин посещал салон красоты, его машину разбили. ФОТО

24.03.2017 09:38 ПЛН, Псков

Неизвестные хулиганы разбили стекло в автомобиле жителя Великих Лук. В группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети  ВКонтакте появилось фото поврежденной автомашины.

Пользователи пояснили, что заднее стекло пострадало от рук неизвестных, пока житель Великих Лук находился в салоне красоты на Октябрьском проспекте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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