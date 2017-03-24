Великолучанина, который 1 января в маске и с ножом напал на магазин, будут судить

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в разбойном нападении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, установлено, что в Великих Луках 1 января в темное время суток 29-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района зашел в магазин на улице 3-ей Ударной Армии. Он был в черной маске и с ножом в руке. Злоумышленник приказал продавщице лечь на пол и прошел за прилавок. Здесь из ящика для хранения денег он похитил 3500 рублей, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 статьи 162 «Разбой» УК Российской Федерации. А уже 3 января подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки.

В настоящее время уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в городской суд.

Источник: Псковская Лента Новостей