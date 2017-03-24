Из фуры на стоянке в Себежском районе похитили коробки со спиртным

В Псковской области зарегистрированы факты краж из грузовых автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Себежском районе в ночь на 23 марта на неохраняемой стоянке, расположенной по трассе Москва - Балтия, из большегрузного автомобиля «Вольво» путем повреждения металлического троса и пломбы совершено хищение коробок со спиртными напитками. В настоящее время по данному факту полицией проводится проверка.

В этой связи стражи порядка напоминают грузоперевозчикам о необходимости принятия соответствующих мер для обеспечения безопасности грузов. Особый интерес у злоумышленников вызывают ювелирные украшения, деньги, драгметаллы, алкоголь, цифровая электроника, в том числе плазменные панели, ноутбуки, сотовые телефоны, фотоаппараты.

Объектом внимания злоумышленников становятся бортовые грузовики, рефрижераторы и даже контейнеры. Однако, как показывает практика, самый уязвимый тип кузова – это тент. Его легко разрезать, поэтому такого типа машину могут вскрыть даже на ходу. Подобного рода преступления отмечались и на территории области.

Чаще всего кражи происходят либо на ночных стоянках, либо на временных остановках. При длительных стоянках тентованных транспортных средств на неохраняемых стоянках или вдали от постов ГАИ злоумышленники просто вскрывают тент и совершают хищение. Зачастую это происходит, когда водитель-дальнобойщик покинул машину и отправился ночевать в гостиницу. Если же за фурой следили и заранее планировали кражу, то для этих целей подгоняется вторая машина, куда груз и перегружается. В данном случае действует уже целая преступная группа.

Для предупреждения краж грузов используется целый ряд мер. В первую очередь, важно иметь надежные замки, которые крепятся на двери фургонов, рефрижераторов, изотермических кузовов, тентов с воротами. Согласно практическому опыту, если похитителям не удается добраться до груза за первые пять минут, то они, скорее всего, откажутся от своих преступных намерений. Большую роль играют также средства контроля - сигнализация и видеокамеры.

Для того, чтобы предотвратить хищения на стоянках, водители ставят машину задней дверью вплотную к стене, бетонному забору или другой преграде, мешающей открыть замок. Если на стоянке есть камеры видеонаблюдения, грузовик специально располагают так, чтобы он полностью попадал в зону съемки.

И, конечно, существуют некоторые меры безопасности, которые лучше принять еще до поездки. Водители нередко делятся друг с другом информацией об опасных в криминальном смысле районах, участках на трассе, где случаются кражи. Как свидетельствуют факты, нежелательно брать по дороге и попутчиков.

Если же вы все-таки стали жертвой преступников незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию, поскольку фактор времени имеет при этом первостепенное значение.

Источник: Псковская Лента Новостей