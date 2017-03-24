Псковские подростки подвергали свою жизнь опасности на железнодорожном мосту в Черехе

С 20 марта по 9 апреля в Псковском ЛО МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическая операция «Каникулы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, цель операции - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в период проведения весенних каникул.

Так, 22 марта в рамках операции «Каникулы» сотрудниками ОДН Псковского ЛО совместно с сотрудниками ЦВСНП УМВД России по ПО и сотрудниками ОАО «РЖД» был проведен профилактический рейд на станции Череха. В результате рейда были выявлены трое несовершеннолетних, которые осуществляли проход по железнодорожному мосту на станции Череха, проход по которому категорически запрещен, чем подвергали свою жизнь и здоровье опасности. За данное правонарушение один подросток, достигший возраста 16 лет, был привлечен к административной ответственности по ст. 11.1 ч.5 КоП РФ. Двое несовершеннолетних на момент совершения правонарушения не достигли возраста административной ответственности. К административной ответственности привлечены их родители по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в КпДН и ЗП Псковского района и г.Пскова. Инспектора ОДН Псковского ЛО обращают внимание на то, что в 2004 году зарегистрирован несчастный случай, с указанного железнодорожного моста вниз упал 11-летний подросток, с тяжелыми переломами был помещен в реанимационное отделение областной больницы.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте напоминают, что основной причиной детского травматизма является отсутствие контроля за проведением досуга детьми со стороны взрослых. При отсутствии надлежащего контроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работы, дети очень часто ищут развлечения на железной дороге.

Источник: Псковская Лента Новостей