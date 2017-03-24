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К 2,5 годам колонии приговорили бомжа, который с помощью ножниц ограбил магазин в Великих Луках

24.03.2017 15:50 ПЛН, Псков

В Великих Луках судом вынесен обвинительный приговор по делу о разбойном нападении.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, установлено, что утром 27 октября 2016 года в помещение магазина по переулку Некрасова в Великих Луках зашел неизвестный. И под угрозой применения насилия, используя в качестве оружия ножницы, похитил ящик с деньгами в сумме около 7 тысяч рублей, после чего скрылся.
 
Но «по горячим следам» злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Подозреваемым оказался безработный мужчина 1965 года рождения, без определенного места жительства, ранее судимый. Похищенное им было изъято.
 
После рассмотрения данного уголовного дела великолукский городской суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.
 
Ранее сообщалось, что к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорили мужчину, напавшего 1 января на магазин в Великих Луках. Держа в правой руке нож, он направил его в сторону продавца. Подавив сопротивление продавца магазина, он похитил из ящика кассового аппарата 3400 рублей, после чего скрылся.

Источник: Псковская Лента Новостей



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