В Великих Луках судили членов банды, уголовное дело в отношении которых насчитывало 13 томов

Собранные следственным отделом по городу Великие Луки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 6 молодых людей, в том числе 4 несовершеннолетних, в возрасте от 16 до 21 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, они признаны виновными в совершении одиннадцати краж (ст.158 УК РФ) и двух грабежей (ст.161 УК РФ).

Установлено, что с ноября 2015 года по май 2016 года злоумышленники, действия в составе разных групп, а также единолично, совершили восемь краж денег и имущества, находящегося в автомобилях, кражу мобильных телефонов из комнаты общежития, из куртки в гардеробе дома культуры, велосипеда с лестничной площадки, а также два грабежа мобильных телефонов у взрослого потерпевшего и у ребенка.

Указанные лица прекратили совершать преступления после того, как следователи добились изоляции от общества двоих несовершеннолетних, у которых прослеживалась наиболее активная роль. Объем расследованного уголовного дела перед направлением в суд насчитывал 13 томов.

Приговором Великолукского городского суда арестованные на следствие несовершеннолетние приговорены в 1 году 8 месяцам и 2 годам лишения свободы соответственно, а их подельники к условной мере наказания.

Источник: Псковская Лента Новостей