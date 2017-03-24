В Великих Луках задержали мужчину на похищенном велосипеде

В Великих Луках 24 марта наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который подозревается в краже велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Около 8 часов утра, у дома на Нелидовском проезде сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на гражданина,который передвигался на велосипеде. В целях профилактики краж велосипедов он был остановлен для проверки.

В ходе разбирательства поступило сообщение о том, что данный велосипед похищен из подъезда дома на улице Нелидовской.

Для дальнейшего разбирательства 29-летний мужчина доставлен в отдел полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей