В Великих Луках задержали мужчину на похищенном велосипеде

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Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
В Великих Луках 24 марта наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который подозревается в краже велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
Около 8 часов утра, у дома на Нелидовском проезде сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на гражданина,который передвигался на велосипеде. В целях профилактики краж велосипедов он был остановлен для проверки.
В ходе разбирательства поступило сообщение о том, что данный велосипед похищен из подъезда дома на улице Нелидовской.
Для дальнейшего разбирательства 29-летний мужчина доставлен в отдел полиции.
Источник: Псковская Лента Новостей