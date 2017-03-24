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Ночью в Пскове молодой человек избил посетителя кафе и скрылся

25.03.2017 10:56 ПЛН, Псков

Сегодня ночью в Пскове сотрудники Росгвардии гражданина, который причинил телесные повреждения мужчине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области. 
 
25 марта в 2.00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны, о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе на улице Герцена.
 
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии установили, что неизвестный  гражданин в ходе конфликта несколько раз ударил руками и ногами по голове посетителя кафе и скрылся.
 
Наряд группы задержания незамедлительно организовал поисковые мероприятия и задержал подозреваемого у дома на улице Труда.
 
Для дальнейшего разбирательства 25-летний подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.

Источник: Псковская Лента Новостей



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