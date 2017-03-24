Ночью в Пскове молодой человек избил посетителя кафе и скрылся

Сегодня ночью в Пскове сотрудники Росгвардии гражданина, который причинил телесные повреждения мужчине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

25 марта в 2.00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны, о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе на улице Герцена.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии установили, что неизвестный гражданин в ходе конфликта несколько раз ударил руками и ногами по голове посетителя кафе и скрылся.

Наряд группы задержания незамедлительно организовал поисковые мероприятия и задержал подозреваемого у дома на улице Труда.

Для дальнейшего разбирательства 25-летний подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.

Источник: Псковская Лента Новостей