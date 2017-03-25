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Ребенок, попавший под грузовой поезд в Плюссе, скончался

25.03.2017 17:50 ПЛН, Псков

 
Ребенок, попавший под грузовой поезд в Плюссе, скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО. 
 
Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего 2014 года рождения грузовым поездом на ст. Плюсса Псковской области. В ходе проверки устанавливается личность пострадавшего и обстоятельства произошедшего. 
 
По окончании проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
 
Как сообщалось, трагедия произошла сегодня в 11.40. Ребенок получил множественные переломы и впал в кому.   
 
ТАСС со ссылкой на свои источник в спасательной службе уточняет, что мальчик, проживающий рядом с железной дорогой, выехал на пути на велосипеде. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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