Ребенок, попавший под грузовой поезд в Плюссе, скончался

Ребенок, попавший под грузовой поезд в Плюссе , скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего 2014 года рождения грузовым поездом на ст. Плюсса Псковской области. В ходе проверки устанавливается личность пострадавшего и обстоятельства произошедшего.

По окончании проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, трагедия произошла сегодня в 11.40. Ребенок получил множественные переломы и впал в кому.

ТАСС со ссылкой на свои источник в спасательной службе уточняет, что мальчик, проживающий рядом с железной дорогой, выехал на пути на велосипеде.

Источник: Псковская Лента Новостей