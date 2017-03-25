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Помощник депутата покончил с собой на могиле дочери

26.03.2017 15:31 ПЛН, Псков

Московское управление Следственного комитета начало проверку по факту обнаружения тела мужчины 1974 года рождения, по предварительной информации, покончившего с собой, пишет «Лента.ру».

Как сообщил представитель пресс-службы Следственного комитета, рядом с трупом находились пневматический пистолет и записка, в которой мужчина просил никого не винить в своей смерти. Тело было обнаружено 24 марта на могиле дочери покойного, уточняет ТАСС.

Погибший, имя которого не сообщается, по имеющимся данным работал помощником депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Дениса Москвина. Как пишет kp, мужчина тяжело переживал случившуюся несколько месяцев назад смерть дочери.

Источник: Псковская Лента Новостей



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