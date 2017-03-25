Помощник депутата покончил с собой на могиле дочери

Здоровье
Политика
Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
Московское управление Следственного комитета начало проверку по факту обнаружения тела мужчины 1974 года рождения, по предварительной информации, покончившего с собой, пишет «Лента.ру».
Как сообщил представитель пресс-службы Следственного комитета, рядом с трупом находились пневматический пистолет и записка, в которой мужчина просил никого не винить в своей смерти. Тело было обнаружено 24 марта на могиле дочери покойного, уточняет ТАСС.
Погибший, имя которого не сообщается, по имеющимся данным работал помощником депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Дениса Москвина. Как пишет kp, мужчина тяжело переживал случившуюся несколько месяцев назад смерть дочери.
Источник: Псковская Лента Новостей