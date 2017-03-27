Информация о беременной от отца 14-летней псковичке не подтверждается — администрация региона

В Псковской области не обнаружено 14-летней девочки по имени Зинаида, которая якобы беременна от своего 50-летнего отца Вадима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

По словам собеседника ПЛН, сегодня с самого утра, после выхода в эфир телепередачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой на Первом канале, где прозвучала информация о письме от 14-летней псковички, различные подразделения администрации области совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводили проверку.

«Девочки с таким именем и отчеством Вадимовна соответствующего возраста не нашли. Таким образом, на данный момент можно сделать вывод, что информация, очевидно, не соответствует действительности», - сообщил собеседник ПЛН.

При этом он особо подчеркнул, что проверка будет продолжена.

Источник: Псковская Лента Новостей