Информация о беременной от отца 14-летней псковичке не подтверждается — администрация региона

Здоровье
Активисты ОНФ и эксперты Фонда «Здоровье» оценили состояние системы здравоохранения в Псковской области 4
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
В Псковской области не обнаружено 14-летней девочки по имени Зинаида, которая якобы беременна от своего 50-летнего отца Вадима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.
По словам собеседника ПЛН, сегодня с самого утра, после выхода в эфир телепередачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой на Первом канале, где прозвучала информация о письме от 14-летней псковички, различные подразделения администрации области совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводили проверку.
«Девочки с таким именем и отчеством Вадимовна соответствующего возраста не нашли. Таким образом, на данный момент можно сделать вывод, что информация, очевидно, не соответствует действительности», - сообщил собеседник ПЛН.
При этом он особо подчеркнул, что проверка будет продолжена.
Источник: Псковская Лента Новостей