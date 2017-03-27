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Погибший во время взрыва в Псковском районе рабочий занимался мелиоративными работами

27.03.2017 19:28 ПЛН, Псков

В Псковском районе проводится проверка по факту гибели рабочего в результате взрыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СКР по Псковской области, 27 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в результате взрыва рабочего в поле вблизи одной из деревень в Псковском районе.

По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погиб один из троих рабочих, который был задействован для производства мелиоративных работ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно с полицейскими и сотрудниками МЧС.

Ранее сообщалось, что информация о взрыве вблизи деревни Анисимово поступила около 16.30.

Источник: Псковская Лента Новостей



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