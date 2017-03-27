Погибший во время взрыва в Псковском районе рабочий занимался мелиоративными работами

Здоровье
Активисты ОНФ и эксперты Фонда «Здоровье» оценили состояние системы здравоохранения в Псковской области 4
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
В Псковском районе проводится проверка по факту гибели рабочего в результате взрыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СКР по Псковской области, 27 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в результате взрыва рабочего в поле вблизи одной из деревень в Псковском районе.
По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, погиб один из троих рабочих, который был задействован для производства мелиоративных работ.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно с полицейскими и сотрудниками МЧС.
Ранее сообщалось, что информация о взрыве вблизи деревни Анисимово поступила около 16.30.
Источник: Псковская Лента Новостей