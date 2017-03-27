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В Великих Луках произошел пожар в ремонтном боксе

28.03.2017 08:49 ПЛН, Псков

27 марта в 21.26 в Великих Луках на ул. Гоголя произошел пожар в ремонтном боксе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв. метра и пластиковые элементы автомобиля «Фольксваген Пассат».

Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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