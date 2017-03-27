В Великих Луках произошел пожар в ремонтном боксе

Здоровье
Игорь Потапов рассказал, сколько талонов выделяется на прием к врачам Псковской области для записи через Интернет9
Активисты ОНФ и эксперты Фонда «Здоровье» оценили состояние системы здравоохранения в Псковской области 8
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
27 марта в 21.26 в Великих Луках на ул. Гоголя произошел пожар в ремонтном боксе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв. метра и пластиковые элементы автомобиля «Фольксваген Пассат».
Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.
Источник: Псковская Лента Новостей