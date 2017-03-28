Неустановленный злоумышленник под предлогом приобретения недвижимости завладел деньгами псковича

Нечистые на руку лица путем обмана завладели деньгами жителей Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Пскове 27 марта неустановленный злоумышленник обманным путем под предлогом приобретения недвижимости через один из сайтов в Интернете завладел деньгами в сумме 38 тысяч рублей, принадлежащими горожанину. Ведется проверка.

А другая жительница Пскова заявила в полицию, что с ее банковской карты неизвестным путем обмана было снято 8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей