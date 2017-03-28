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В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

В Псковском районе произошел взрыв. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 27 марта около 16.30 поступило сообщение о взрыве в...14



Неустановленный злоумышленник под предлогом приобретения недвижимости завладел деньгами псковича

28.03.2017 16:03 ПЛН, Псков

Нечистые на руку лица путем обмана завладели деньгами жителей Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Пскове  27 марта неустановленный  злоумышленник  обманным путем под предлогом приобретения недвижимости через один из сайтов в Интернете завладел деньгами в сумме 38 тысяч рублей, принадлежащими горожанину. Ведется проверка.

А  другая жительница Пскова заявила в полицию, что  с ее банковской карты неизвестным путем обмана  было снято 8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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