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В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

В Псковском районе произошел взрыв. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 27 марта около 16.30 поступило сообщение о взрыве в...14



В Пскове полицией по «горячим следам» задержаны молодые люди, подозреваемые в кражах аккумуляторов

28.03.2017 16:12 ПЛН, Псков

По подозрению в совершении краж аккумуляторов из транспортных средств сотрудниками ДПС ГАИ и уголовного розыска задержаны двое 22-летних граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре в ночь на 27 марта на улице Л.Поземского экипаж ДПС ГАИ остановил для проверки  автомашину «ЗАЗ Шанс». В его багажнике были обнаружены  два аккумулятора.

Вскоре оперативники уголовного розыска выяснили, что их сняли с иномарки «Ниссан»,  которая стояла на улице Гражданской в Пскове. В результате, находившиеся в легковушке «ЗАЗ» пскович и безработный житель Псковского района, 1995 годов рождения, стражами порядка были задержаны для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, задержанные подозреваются также в хищении 6 марта текущего года двух аккумуляторов из автомобиля КРАЗ на улице Ижорского батальона в Пскове. Проводится расследование. Выясняется причастность фигурантов и к другим аналогичным преступлениям.

Источник: Псковская Лента Новостей



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