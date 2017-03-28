В Пскове полицией по «горячим следам» задержаны молодые люди, подозреваемые в кражах аккумуляторов

По подозрению в совершении краж аккумуляторов из транспортных средств сотрудниками ДПС ГАИ и уголовного розыска задержаны двое 22-летних граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре в ночь на 27 марта на улице Л.Поземского экипаж ДПС ГАИ остановил для проверки автомашину «ЗАЗ Шанс». В его багажнике были обнаружены два аккумулятора.

Вскоре оперативники уголовного розыска выяснили, что их сняли с иномарки «Ниссан», которая стояла на улице Гражданской в Пскове. В результате, находившиеся в легковушке «ЗАЗ» пскович и безработный житель Псковского района, 1995 годов рождения, стражами порядка были задержаны для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, задержанные подозреваются также в хищении 6 марта текущего года двух аккумуляторов из автомобиля КРАЗ на улице Ижорского батальона в Пскове. Проводится расследование. Выясняется причастность фигурантов и к другим аналогичным преступлениям.

Источник: Псковская Лента Новостей