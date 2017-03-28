К 6 годам лишения свободы приговорили великолучанина, который приревновал подругу и порезал ее приятеля

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношению великолучанина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, п «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, а именно в совершении кражи чужого имущества и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью опасного для жизни с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что молодой человек 30 декабря 2016 года, находясь в баре «Бровал», похитил мобильный телефон одного из посетителей бара, причинив ему тем самым ущерб в размере 3000 рублей.

Он же 11 января 2017 года, находясь в гостях у знакомого своей подруги, при распитии спиртного приревновал ее к хозяину дома, схватил на кухне нож и нанес им удары в область грудной клетки, причинив последнему тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Приговором Великолукского городского суда великолучанин признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Псковская Лента Новостей