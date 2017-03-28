Сегодня: Среда, 29 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для женщин-автомобилистов Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове Черное молоко Псков-ЭКСПО Конкурс на звание лучшей Участки на берегу реки Великой
В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

В Псковском районе произошел взрыв. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 27 марта около 16.30 поступило сообщение о взрыве в...15



В подвале псковской новостройки пьяный мужчина отравился угарным газом

29.03.2017 09:00 ПЛН, Псков

Пожар произошел в доме №22 по ул. Крупской в Пскове 28 марта в 23.31, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В подвальном помещении дома сгорел диван по всей площади.
 
На месте пожара обнаружен пострадавший - мужчина 1954 года рождения, неработающий. Доставлен в Псковскую городскую больницу с острым отравлением угарным газом. Находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь