В подвале псковской новостройки пьяный мужчина отравился угарным газом

Пожар произошел в доме №22 по ул. Крупской в Пскове 28 марта в 23.31, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В подвальном помещении дома сгорел диван по всей площади.

На месте пожара обнаружен пострадавший - мужчина 1954 года рождения, неработающий. Доставлен в Псковскую городскую больницу с острым отравлением угарным газом. Находился в состоянии алкогольного опьянения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: Псковская Лента Новостей