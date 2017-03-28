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В Палкино из-за детской шалости сгорела тонна сена

29.03.2017 09:15 ПЛН, Псков

Пожар произошел в Палкино 28 марта в 19.10. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в поселке на Летнем переулке сгорели 4 рулона сена общей массой в 1 тонну.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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