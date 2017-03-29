Под предлогом аренды жилья неизвестный злоумышленник завладел деньгами псковички

Неизвестный злоумышленник завладел деньгами жительницы Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, незнакомец путем обмана под предлогом аренды жилья через один из сайтов в Интернете завладел деньгами в сумме 28 тысяч рублей, принадлежащими псковичке.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время со всеми обстоятельствами произошедшего разбираются в 1-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову.

Источник: Псковская Лента Новостей